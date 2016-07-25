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货币新闻 | 2016年 7月 25日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：7月21日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月25日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 07/21/2016    07/14/2016    07/14/2016  07/23/2015
  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       549,894       446,671       439,484       454,511
    燕麦 　        100           999           999           100
    大麦         2,589           294           294           122
    玉米     1,306,373     1,327,509     1,327,509     1,108,281
    高粱       179,744        68,655        68,655       159,154
    大豆   　  700,715       400,240       367,380       121,687
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦     3,654,149      2,829,502
    燕麦         2,499            200
    大麦         9,965          4,921
    玉米    39,052,747     40,194,495
    高粱     7,944,829      7,958,419
    大豆    45,946,858     48,685,308
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 刘静；审校 母红)

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