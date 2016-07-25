欧元债市：公债收益率保持在英国退欧后低点附近，G20承诺以政策促经济

中国金融：国开行2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元，不良率续低于1%
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。
路透伦敦7月25日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一跌向英国退欧公投之后触及的低点附近，此前世界各大经济体重申将使用所有政策工具促进经济增长的承诺。
在成都举行的G20(20国集团)财长和央行行长会议周日发布公报称，将使用所有政策工具促进经济增长。货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，但仅靠货币政策不能实现平衡增长；在强调结构性改革关键作用同时，财政战略对于促进实现共同增长目标同样重要。
在会议召开前，欧洲央行和英国央行释放了进一步放宽政策的讯号，同时外界预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)会维持政策不变、而日本央行本周或进一步推出宽松措施。
周一公布的调查显示，德国7月企业信心下降，暗示在英国退欧后德国企业高管不太乐观。
荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor说，经济成长相当低迷，看来不会达到高速增长，在这情况下，需要更多货币刺激措拖，将令公债收益率进一步下跌。
策略师表示，本周将有连串的债券赎回，这被视为将有助于提升欧元区债券市场未来数周的流动性，因新债供应在夏季放缓。
德国商业银行估计，德国和意大利本周预定将出售约120亿欧元债券，而未来两周法国、西班牙及意大利的票息发放及债券赎回金额约850亿欧元。
欧元区公债收益率周一全面下跌，德国10年期公债收益率 下跌2.4个基点，报负0.10%，距离7月初所及纪录低点负0.20%不远。
意大利10年期公债 收益率报1.23%，较7月初触及的16个月低位仅高4个基点。
德国30年期公债收益率 下跌4.4个基点，报0.457%。(完)
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。