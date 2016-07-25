欧元债市：公债收益率保持在英国退欧后低点附近，G20承诺以政策促经济

路透伦敦7月25日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一跌向英国退欧公投之后触及的低点附近，此前世界各大经济体重申将使用所有政策工具促进经济增长的承诺。

在成都举行的G20(20国集团)财长和央行行长会议周日发布公报称，将使用所有政策工具促进经济增长。货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，但仅靠货币政策不能实现平衡增长；在强调结构性改革关键作用同时，财政战略对于促进实现共同增长目标同样重要。

在会议召开前，欧洲央行和英国央行释放了进一步放宽政策的讯号，同时外界预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)会维持政策不变、而日本央行本周或进一步推出宽松措施。

周一公布的调查显示，德国7月企业信心下降，暗示在英国退欧后德国企业高管不太乐观。

荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor说，经济成长相当低迷，看来不会达到高速增长，在这情况下，需要更多货币刺激措拖，将令公债收益率进一步下跌。

策略师表示，本周将有连串的债券赎回，这被视为将有助于提升欧元区债券市场未来数周的流动性，因新债供应在夏季放缓。

德国商业银行估计，德国和意大利本周预定将出售约120亿欧元债券，而未来两周法国、西班牙及意大利的票息发放及债券赎回金额约850亿欧元。

欧元区公债收益率周一全面下跌，德国10年期公债收益率 下跌2.4个基点，报负0.10%，距离7月初所及纪录低点负0.20%不远。

意大利10年期公债 收益率报1.23%，较7月初触及的16个月低位仅高4个基点。