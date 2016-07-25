美国债市：短期公债收益率上涨，因在美联储会议前新债标售需求疲弱

* 美国两年期公债收益率触及四周高位，因两年期美债标售成绩疲弱 * 美国两年期公债投标倍数为2008年12月来最低 * 利率期货走势暗示美联储年底前加息的机率上升 * 长期美债收益率持稳，美股下跌 路透纽约7月25日 - 美国短期公债收益率周一升至四周高位，此前财 政部进行260亿美元两年期公债标售，需求疲弱，这是本周总计880亿美元 附息公债标售的第一笔。 长债收益率和美国股市一起下跌，交易商保持谨慎，为美国联邦储备 理事会(美联储/FED)在结束周二和周三为期两日会议后将可能暗示年底前 加息作准备。 “两年期公债标售前，市场有些担忧，我认为标售价格不贵，也不便 宜。”法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha说。 最新两年期美债标售的投标倍数为2008年12月来最低，间接投标得标 率为两年来最低。 尽管本周标售开局疲弱，但分析师预计五年期和七年期公债标售将有 不错的成绩，市场广泛预计美联储将维持利率不变。 尽管英国上月退欧公投震动市场后，美国经济继续扩张步伐，但美联 储决策者仍担心低通胀和低生产率。 达拉斯联邦储备银行周一公布，7月德州制造业活动指数 从6月的负18.3上升至负1.3，处于回到正区域的边缘，上次该数据为正值 是在2014年12月。 利率期货走势暗示，交易商几乎完全排除美联储本周加息的可能性， 但年底前加息的机率升至50%以上。 两年期美国公债 收益率上升超过1个基点，至0.723%，稍 早触及0.731%，追平上周四触及的近四周高位。两年期美国公债对交易商 对美联储政策的预期反应敏感。 指标10年期美债 价格尾盘跌2/32，收益率报1.575%，较 周五上升近1个基点。 美股标普500指数下跌0.3%，上周屡创新高，因企业季报良好。 -----------------------1919 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-202/256 0.7353 0.028 五年期公债 99-236/256 1.1413 0.021 10年期公债 100-112/256 1.5766 0.009 30年期公债 104-104/256 2.295 0.006(完 )