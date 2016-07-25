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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          83.19    -1.30    -1.54   3956192
    京东                21.85    -0.07    -0.32   4859423
    新浪              55.07    +0.00    +0.00    628723
    搜狐              38.74    -0.01    -0.03    190639
    网易             201.12    +5.10    +2.60    745565
    百度             160.25    -0.63    -0.39   2920958
    
    台湾
    台湾积体电路       27.86    +0.12    +0.43   1625489
    联电                1.95    -0.03    -1.52     68198
    日月光              5.67    -0.11    -1.90    213045
    硅品精密           7.45    -0.01    -0.13    111543
    和信超媒体         2.58    +0.13    +5.31      3570
    友达                3.88    -0.04    -1.02    129542
    中华电信           36.26    -0.17    -0.47     63051
    台湾国际航电      45.92    -0.13    -0.28    964503
    
    香港
    中国移动           62.36    +0.07    +0.11    155783
    中国联通           10.28    -0.09    -0.87     48673
    中国电信           49.68    +0.01    +0.02     13006
    中芯国际            4.19    -0.01    -0.24      4413
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00         0
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 王丽鑫)

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