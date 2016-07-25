日韩经济指标预测--7月26日-8月2日****

香港金融：金管局基建融资促进办公室再添9个合作伙伴，总数增至63
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月25日当周 7月25日(一) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.9% +2.8% 7月26日(二) 2100 韩国消费者信心指数 7月 -- 99 7月27日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超17,181 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,446 7月28日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 72 2300 韩国工业生产(较上年同期) 6月 -- +4.3% 工业生产(较前月) -- +2.5% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 6月 -0.3% -1.1% 所有家庭支出(较前月) +0.4% -1.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 -0.4% -0.4% 全国整体CPI -- -0.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 -0.5% -0.5% 东京地区整体CPI -- -0.5% 2330 日本求才求职比 6月 1.37 1.36 失业率 3.2% 3.2% 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -1.5% -1.9% 7月28-29日 2350 日本工业生产 6月初值 +0.7% -2.6% 一个月预估值 -- +1.7% 两个月预估值 -- +1.3% 7月29日(五) -- 日本央行利率决定 -- 负0.2% 负0.1% 基础货币目标(万亿日圆) -- 85.00 80.00 0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- +34.5% 房屋开工(较上年同期) -3.0% +9.8% 8月1日当周 7月31日(日) 2300 韩国经常账收支(亿美元) 6月 -- 盈余81.2 8月1日(一) 0000 韩国出口(较上年同期) 7月初值 -- -2.7% 进口(较上年同期) -- -7.7% 贸易收支(亿美元) -- 顺差115 0130 韩国日经/Markit制造业PMI 7月 -- 50.5 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.0 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 36,989 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 8月2日(二) 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 41.8 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前