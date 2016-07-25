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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 07:08 BJT

****澳新经济指标预测--7月26日-8月2日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值       前值          
    
    7月25日当周
    
    7月26日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月27日(三)
    0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)         第二季     +0.4%       -0.2%
                            (较上年同期)                    +1.1%       +1.3%
               央行CPI加权中值(较前季)                      +0.4%       +0.1%
                              (较上年同期)                  +1.3%       +1.4%
               央行CPI截尾均值(较前季)                      +0.4%       +0.2%
                              (较上年同期)                  +1.5%       +1.7% 
    
    7月28日(四)
    0130 澳洲出口物价                            第二季        --       -4.7%
             进口物价                                          --       -3.0% 
    2245 新西兰建筑许可                            6月         --       -0.9%   
    
    7月29日(五)
    0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)         第二季        --       -0.2%
                            (较上年同期)                       --       +1.2%
    0130 澳洲民间部门信贷                          6月         --       +0.4%
             房屋信贷                                          --       +0.5%
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数          7月         --       20.2%
                             企业活动指数                      --       35.1% 
    
    8月1日当周
    
    7月31日-8月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                         7月         --        51.8

    8月1日(一)
    0030 澳洲MI通胀指标                            7月         --       +0.6%
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                   6月         --       -4.4%
    
    8月2日(二)
    0430 澳洲央行利率决定                          8月         --       1.75%
    2245 新西兰HLFS失业率                        第二季        --        5.7%
               就业增长(较前季)                                --       +1.2%
               就业参与率                                      --       69.0%
               劳工成本指数(较前季)                            --       +0.4%
                       (较上年同期)                            --       +1.8% 
    8月2-3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                         7月         --        51.3 (完)
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 侯雪苹；审校 李爽)

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