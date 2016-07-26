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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--7月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值  
    
    7月27日(三)    
    0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)            第二季      +0.4%       -0.2%
                            (较上年同期)                        +1.1%       +1.3%
               央行CPI加权中值(较前季)                          +0.4%       +0.1%
                              (较上年同期)                      +1.3%       +1.4%
               央行CPI截尾均值(较前季)                          +0.4%       +0.2%
                              (较上年同期)                      +1.5%       +1.7% 
    0600 德国GfK消费者信心指数                       8月          9.9        10.1
    0600 德国进口物价(较前月)                        6月        +0.6%       +0.9%
                     (较上年同期)                               -4.6%       -5.5%
    0600 瑞士瑞银消费指标                            6月          --         1.35
    0645 法国消费者信心指数                          7月          96          97
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             6月          --        +0.3%
    0800 意大利企业信心指数                          7月        101.8       102.8
    0800 意大利消费者信心指数                        7月        109.2       110.2
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      6月        +5.0%       +4.9%
               针对家庭放款                                       --        +1.6%
    0830 英国GDP(较前季)                      第二季初值        +0.4%       +0.4%
                (较上年同期)                                    +2.0%       +2.0%
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               7月          正1         正4
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周          --        614.3
                抵押贷款再融资指数                                --      2,843.7
    1130 美国建筑许可年率(万户)                   6月修正值       --        115.3
             建筑许可(较前月)                                     --        +1.5%
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                6月      -1.1%       -2.3%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +0.3%       -0.3%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --        -0.9%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 +0.3%       -0.4%
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                 　 6月      +1.4%       -3.7%
    1800 美联储联邦基金利率                                    0.375%   0.25-0.50%
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值        预估值   
    
    7月26日(二)     
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)   6月   40.1103           --
    1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月)        5月     -0.1%         -0.1%
                        未经季节调整房价指数(较前月)           +0.9%         +1.1%
                                房价指数(较上年同期)           +5.2%         +5.5%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         7月初值      51.5           --
                   服务业PMI                                    50.9          52.0
    1400 美国消费者信心                                7月      97.3          95.9
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        6月      59.2          56.0
             新屋销售(较前月)                                  +3.5%         +1.6%
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  7月        10           --
    1430 美国达拉斯联储服务业营收指数                  7月      -1.3           --
    2100 韩国消费者信心指数                            7月       101           -- (完)          
    
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张荻； 审校 汪红英)

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