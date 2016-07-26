主要国家经济指标预测--7月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月27日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.4% -0.2% (较上年同期) +1.1% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.4% +0.1% (较上年同期) +1.3% +1.4% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.4% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.7% 0600 德国GfK消费者信心指数 8月 9.9 10.1 0600 德国进口物价(较前月) 6月 +0.6% +0.9% (较上年同期) -4.6% -5.5% 0600 瑞士瑞银消费指标 6月 -- 1.35 0645 法国消费者信心指数 7月 96 97 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.3% 0800 意大利企业信心指数 7月 101.8 102.8 0800 意大利消费者信心指数 7月 109.2 110.2 0800 欧元区M3货供额(年增率) 6月 +5.0% +4.9% 针对家庭放款 -- +1.6% 0830 英国GDP(较前季) 第二季初值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.0% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 7月 正1 正4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 614.3 抵押贷款再融资指数 -- 2,843.7 1130 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 115.3 建筑许可(较前月) -- +1.5% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 6月 -1.1% -2.3% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.3% -0.3% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -0.9% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.3% -0.4% 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 6月 +1.4% -3.7% 1800 美联储联邦基金利率 0.375% 0.25-0.50% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月26日(二) 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 6月 40.1103 -- 1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 5月 -0.1% -0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +1.1% 房价指数(较上年同期) +5.2% +5.5% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 51.5 -- 服务业PMI 50.9 52.0 1400 美国消费者信心 7月 97.3 95.9 1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 59.2 56.0 新屋销售(较前月) +3.5% +1.6% 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 7月 10 -- 1430 美国达拉斯联储服务业营收指数 7月 -1.3 -- 2100 韩国消费者信心指数 7月 101 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张荻； 审校 汪红英)