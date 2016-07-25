表格：韩国第二季经季节调整GDP较前季增长0.7%，符合预期

香港金融：金管局基建融资促进办公室再添9个合作伙伴，总数增至63
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
路透首尔7月26日 - 韩国央行周二公布的初值显示，韩国第二季经济经季节调整后较前 季增长0.7%。 下表为韩国央行公布4-6月国内生产总值(GDP)初值的细节： 较前季变动百分比，经季节调整： 2016年第二季 *2016年第一季 GDP成长率 0.7 0.5 各产业GDP成长率： 农林渔业 -6.1 6.5 制造业 1.3 -0.2 建筑业 0.5 4.8 服务业 0.5 0.5 按支出类别成长率： 民间消费 0.9 -0.2 政府消费 0.2 1.3 设备投资 2.9 -7.4 建筑投资 2.9 6.8 知识产权产品投资 1.1 0.3 出口(商品&服务) 0.9 -1.1 进口(商品&服务) 1.9 -3.1 (较上年同期变动百分比) 2016年第二季 *2016年第一季 GDP成长率 3.2 2.8 各产业GDP成长率: 农林渔业 2.0 -2.4 制造业 2.3 1.9 建筑业 11.8 11.1 服务业 2.8 2.5 按支出类别成长率： 民间消费 3.2 2.2 政府消费 3.7 4.5 设备投资 -2.6 -4.5 建筑投资 10.6 9.6 知识产权产品投资 2.4 0.9 出口(商品&服务) 1.7 0.7 进口(商品&服务) 3.1 1.9 * 为2016年6月2日公布的修正值。 过去几季GDP成长率(百分比变化) 较前季 较上年同期 2015年第四季 0.7 3.1 2015年第三季 1.2 2.8 2015年第二季 0.4 2.2 2015年第一季 0.8 2.4 2014年第四季 0.3 2.7 往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比)： 2015 2.6 2014 3.3 2013 2.9 2012 2.3 2011 3.7 (完) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前