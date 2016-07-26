全球金融：外汇成交额是增还是降，英美央行调查结果相反

虽然成交额较上年下降，但英国央行称，截至2016年4月的六个月，交投活动增加5%，主要因市场对美元/日圆货币对兴趣重燃。

日本央行在1月意外宣布实施负利率政策，推动美元兑日圆在2月初一度升破121日圆。美元随后回落，周一报106.10日圆。

英国央行表示，现汇成交额较上年大减21%至每日7,550亿美元，但截至2016年4月的六个月为增长4%。同期美元/日圆成交额跳增27%至每日3,610亿美元。

英国央行的调查还显示，在英国进行退欧公投前的几个月，英镑/美元 成交额增加，澳元和中国人民币的成交额减少。

最新的数据显示，自英国退欧公投以来，外汇成交额已回升。