全球金融：外汇成交额是增还是降，英美央行调查结果相反

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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虽然成交额较上年下降，但英国央行称，截至2016年4月的六个月，交投活动增加5%，主要因市场对美元/日圆货币对兴趣重燃。
日本央行在1月意外宣布实施负利率政策，推动美元兑日圆在2月初一度升破121日圆。美元随后回落，周一报106.10日圆。
英国央行表示，现汇成交额较上年大减21%至每日7,550亿美元，但截至2016年4月的六个月为增长4%。同期美元/日圆成交额跳增27%至每日3,610亿美元。
英国央行的调查还显示，在英国进行退欧公投前的几个月，英镑/美元 成交额增加，澳元和中国人民币的成交额减少。
最新的数据显示，自英国退欧公投以来，外汇成交额已回升。
据结算机构持续联系结算及交付系统(CLS)显示，在英国6月23日公投前后，英镑和其他主要货币的波动性大幅上升，交易平台称这段时间的成交额较正常水平高出一倍，这推动6月的全球外汇成交额从5月的每日4.61万亿(兆)美元增至5.19万亿。(完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 许娜/郑茵)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完