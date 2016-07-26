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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 08:22 BJT

金砖国家：7月25日股汇市收盘纵览

路透7月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月25日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.02%，报869.1点。

中国股市：沪综指小幅收升，多空双方在20日均线上方争夺激烈

中国汇市：人民币随中间价收跌，美国本周加息概率低短期料呈区间震荡

香港股市：收盘微涨，投资者尾盘重又返场

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巴西股市：拉美股市和汇市多数收低，在美联储和日本央行会议前交易商避险风险押注。巴西指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.23%，报56,872.727点，金融类股跌幅居前。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2915/40，上日收报3.2575/81。

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南非股市：在零售类股涨势带动下收高，指标Top-40指数 收盘上涨0.56%，报46,544.67点；大盘综合指数 收盘上涨0.54%，报53,292.52点。

南非汇市：兰特下滑，因风险意愿减弱

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印度股市：NSE指数升至一年高位，因此前20国集团就采取经济刺激举措的必要性达成一致，市场人气获得提振。BSE指数 收盘上涨1.05%，报28,095.34点；NSE指数 收盘上涨1.11%，报8,635.65点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.345/67.355，上日收报67.08/67.09。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.56%，报930.71点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.7%，报486.23点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.82%，报65.415；卢布兑欧元 贬值1.07%，报71.91。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)

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