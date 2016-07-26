金砖国家：7月25日股汇市收盘纵览

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透7月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月25日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.02%，报869.1点。
中国股市：沪综指小幅收升，多空双方在20日均线上方争夺激烈
中国汇市：人民币随中间价收跌，美国本周加息概率低短期料呈区间震荡
香港股市：收盘微涨，投资者尾盘重又返场
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巴西股市：拉美股市和汇市多数收低，在美联储和日本央行会议前交易商避险风险押注。巴西指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.23%，报56,872.727点，金融类股跌幅居前。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2915/40，上日收报3.2575/81。
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南非股市：在零售类股涨势带动下收高，指标Top-40指数 收盘上涨0.56%，报46,544.67点；大盘综合指数 收盘上涨0.54%，报53,292.52点。
南非汇市：兰特下滑，因风险意愿减弱
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印度股市：NSE指数升至一年高位，因此前20国集团就采取经济刺激举措的必要性达成一致，市场人气获得提振。BSE指数 收盘上涨1.05%，报28,095.34点；NSE指数 收盘上涨1.11%，报8,635.65点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.345/67.355，上日收报67.08/67.09。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.56%，报930.71点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.7%，报486.23点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.82%，报65.415；卢布兑欧元 贬值1.07%，报71.91。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完