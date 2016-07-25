标题新闻：在英国与欧盟未来关系更加明朗前，英美无法启动双边贸易谈判--美国贸易代表

欧洲金融：欧洲央行上周买债金额创纪录高位，善用银行债券发行热潮
央行消息人士指出，欧洲央行是利用这类债券供应充沛的机会扩大买进。银行业者通常在年初公布财报前发行这类债券，因为此时买家手头资金充足。
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央行消息人士指出，欧洲央行是利用这类债券供应充沛的机会扩大买进。银行业者通常在年初公布财报前发行这类债券，因为此时买家手头资金充足。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。