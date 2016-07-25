标题新闻：在英国与欧盟未来关系更加明朗前，英美无法启动双边贸易谈判--美国贸易代表

香港金融：金管局基建融资促进办公室再添9个合作伙伴，总数增至63

路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。