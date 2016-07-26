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市场报道 | 2016年 7月 26日 星期二 08:17 BJT

****欧洲经济指标预测--7月26日-8月2日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
    
    7月25日当周
    
    7月26日(二)
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 6月          --      42.187   
     
    7月27日(三)
    0600 德国GfK消费者信心指数                       8月          9.9       10.1  
    0600 德国进口物价(较前月)                        6月        +0.6%      +0.9%
                     (较上年同期)                               -4.6%      -5.5%   
    0600 瑞士瑞银消费指标                            6月          --        1.35
    0645 法国消费者信心指数                          7月      　  96          97
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             6月          --       +0.3%
    0800 意大利企业信心指数                          7月     　 101.8      102.8
    0800 意大利消费者信心指数                        7月        109.2      110.2     
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      6月     　 +5.0%      +4.9%
               针对家庭放款                                       --       +1.6%    
    0830 英国GDP(较前季)                      第二季初值     　 +0.4%      +0.4% 
                (较上年同期)                                 　 +2.0%      +2.0%    
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               7月     　  正1         正4  
    
    7月28日(四)
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                  7月      　 持平      +0.2%
                           (较上年同期)                         +4.5%      +5.1%    
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)            7月   　 减少0.3    减少0.6
             未经季节调整失业人数(万人)                         266.9      261.4
             经季节调整失业率                                    6.1%       6.1%
             经季节调整失业人数(万人)                             --       269.0  
    0800 意大利薪资指数(较前月)                      6月          --        持平
                       (较上年同期)                               --       +0.6%  
    0900 欧元区企业景气指数                          7月       　 0.17      0.22
               经济景气指数                                      103.7     104.4
               工业景气指数                                   　 负3.4     负2.8
               服务业景气指数                                　   10.4      10.8
               消费者信心指数终值                                负7.9     负7.3
               消费者通胀预期指数                                 --         5.1
               生产者通胀预期指数                                 --         0.7    
   1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     7月初值         +0.3%     +0.1%
                                 (较上年同期)                    +0.3%     +0.2%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.2%     +0.1%
                            (较上年同期)                         +0.3%     +0.3%    
   2305 英国GfK消费者信心指数                       7月           负8        负1 
      
   7月29日(五) 
   0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)         第二季初值        +0.2%      +0.6%
   0600 德国实质零售销售(较前月)                    6月         -0.1%      +0.9%
                         (较上年同期)                           +1.3%      +2.6%     
   0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 7月初值        +0.4%      +0.3%
   0645 法国消费者支出(较前月)                       6月        +0.1%      -0.7%
   0700 瑞士KOF领先成长指标                          7月        101.3      102.4 
   0800 意大利失业率                                 6月        11.4%      11.5%     
   0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        7月初值          --       +0.1%
                                 (较上年同期)                   -0.2%      -0.4%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                 -1.9%      +0.2%
                                       (较上年同期)             -0.2%      -0.2%
   0830 英国消费者信贷(亿英镑)                      6月        增加14  增加15.03
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                           增加26  增加28.24
            抵押贷款批准件数(件)                               65,650     67,042
            M4货供额(较前月)                                      --       +1.2%   
   0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)  　  第二季初值         +0.3%      +0.6%
                               (较上年同期)                     +1.5%      +1.6%   
   0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)7月初值       +0.1%      +0.1%
   0900 欧元区失业率                               6月          10.1%      10.1%
   1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)          6月            --       +0.5%
                                 (较上年同期)                     --       -3.7%
   
   8月1日当周
     
   8月1日(一)
   0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                 7月           --        53.5
   0750 法国Markit制造业PMI                         7月           --        48.6
   0755 德国Markit/BME制造业PMI                     7月　　 　    --        53.7
   0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月)          6月           --       -0.6%
               经工作日调整(较上年同期)                           --       -0.6%
   0800 欧元区Markit制造业PMI                    7月终值          --        51.9
    
   8月2日(二)
   0715 瑞士零售销售(较上年同期)                    6月           --       -1.6%
   0730 瑞士制造业PMI                               7月           --        51.6
   0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                    7月           --        46.0
   0900 欧元区PPI(较前月)                           6月           --       +0.6%
                  (较上年同期)                                    --       -3.9% (完)    
    
      
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