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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 08:15 BJT

更新版 1-韩国经济：第二季GDP增速加快，资本支出和国内消费反弹

韩国央行6月时意外将指标利率降至1.25%的纪录低点，多数市场分析师预期年底前还会再降息一次。

第二季资本投资成长2.9%，为2014年第四季成长3.5%以来最快增速，主要归因于运输设备投资的增加。第一季为减少7.4%。

韩国央行和政府目前对今年GDP成长率的估计值分别为2.7%和2.8%。

韩国央行公布的初值显示，第二季经季节调整的民间消费成长0.9%，主要拜服饰等半耐用品需求所赐。第二季民间消费好于第一季的下滑0.2%，但增幅仍低于去年第四季的1.4%。

韩国在市场开盘前公布了这份数据。

韩国家庭信贷与名义GDP图表：

link.reuters.com/tez85s

韩国GDP数据细节表格：

(完) (编译 李爽/张若琪 审校 张涛/王兴亚)

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