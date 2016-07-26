更新版 1-韩国经济：第二季GDP增速加快，资本支出和国内消费反弹

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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韩国央行6月时意外将指标利率降至1.25%的纪录低点，多数市场分析师预期年底前还会再降息一次。
第二季资本投资成长2.9%，为2014年第四季成长3.5%以来最快增速，主要归因于运输设备投资的增加。第一季为减少7.4%。
韩国央行和政府目前对今年GDP成长率的估计值分别为2.7%和2.8%。
韩国央行公布的初值显示，第二季经季节调整的民间消费成长0.9%，主要拜服饰等半耐用品需求所赐。第二季民间消费好于第一季的下滑0.2%，但增幅仍低于去年第四季的1.4%。
韩国在市场开盘前公布了这份数据。
韩国家庭信贷与名义GDP图表：
韩国GDP数据细节表格：
(完) (编译 李爽/张若琪 审校 张涛/王兴亚)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完