《中国报摘》--中国证券报7月26日

--上海期货交易所2016年6月份共处理异常交易行为73起，并对其中达到异常交易处理标准的7名客户进行了全市场通告并采取了限制开仓的监管措施。

--统计数据显示，二季度，可比的开放式基金平均债券仓位较一季度减少了4.57个百分点，季度末债券仓位为15.06%。具体到基金类型上，混合型开放式基金的平均债券仓位较一季度减少了4.96个百分点，季度末债券仓位为16.83%，而股票型基金的季度末债券仓位仅有0.7%。