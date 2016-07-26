《中国报摘》--中国证券报7月26日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 头版头条:
--中国国家发改委投资司司长许昆林表示，今年以来，民间投资、制造业投资持续下降，市场内生投资增长动力疲弱，投资下行压力不容忽视，从根本上解决这个问题还是要靠推动金融体制的改革，大力发展直接融资，推动改革加速落地。
* 其他:
--上海期货交易所2016年6月份共处理异常交易行为73起，并对其中达到异常交易处理标准的7名客户进行了全市场通告并采取了限制开仓的监管措施。
--统计数据显示，二季度，可比的开放式基金平均债券仓位较一季度减少了4.57个百分点，季度末债券仓位为15.06%。具体到基金类型上，混合型开放式基金的平均债券仓位较一季度减少了4.96个百分点，季度末债券仓位为16.83%，而股票型基金的季度末债券仓位仅有0.7%。
--江苏江阴农村商业银行股份有限公司周二启动招股，将成为A股市场首家上市农商行。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完