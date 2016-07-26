版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 08:02 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月26日

* 头版头条:

--中国国家发改委投资司司长许昆林表示，今年以来，民间投资、制造业投资持续下降，市场内生投资增长动力疲弱，投资下行压力不容忽视，从根本上解决这个问题还是要靠推动金融体制的改革，大力发展直接融资，推动改革加速落地。

　

* 其他:

--上海期货交易所2016年6月份共处理异常交易行为73起，并对其中达到异常交易处理标准的7名客户进行了全市场通告并采取了限制开仓的监管措施。

--统计数据显示，二季度，可比的开放式基金平均债券仓位较一季度减少了4.57个百分点，季度末债券仓位为15.06%。具体到基金类型上，混合型开放式基金的平均债券仓位较一季度减少了4.96个百分点，季度末债券仓位为16.83%，而股票型基金的季度末债券仓位仅有0.7%。

--江苏江阴农村商业银行股份有限公司周二启动招股，将成为A股市场首家上市农商行。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐