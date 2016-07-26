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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 08:28 BJT

《中国重要政经日程》--7月26日-9月11日

=============================今日重要政经日程==========================

7月26日（周二）

*--美国总统国家安全事务助理苏珊·赖斯7月24日至27日访华。

=============================近期重要政经日程==========================

7月29日（周五）

*--7月29日9:00国经中心第八十五期经济每月谈在北京梅地亚中心举行。

*--中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果落实协调人会议将于7月29日在北京举行。

--中国城市和小城镇改革发展中心、中国智慧城市发展联盟主办的“2016中国智慧城市年度论坛”将于北京举行。

8月31日（周三）

--G20财政和央行副手会（公报磋商）在浙江杭州举行，至9月1日。

9月1日（周四）

--G20第四次协调人会议、协调人与财政和央行副手联席会议（公报磋商）在浙江杭州举行，至2日。

9月3日（周六）

--G20工商峰会在浙江杭州举行。

9月4日（周日）

--2016年G20领导人峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

9月11日（周日）

--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 孙琦子)

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