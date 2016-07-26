《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月26日

*工商时报：

--经济部昨日公布最新统计显示，公共投资动能日渐降低，已连续五年负成长，近五年平均成长-5.6%，表现远逊于韩国的-0.9%及日本的-0.1%，显现公共投资建设减幅较大。

--台湾经济研究院修正今年经济成长率预测值至0.77%，较4月时的1.27%下调0.5个百分点，这也是继元大宝华、台综院、中研院、中经院后，第五家主要经济研究机构下修今年经济成长率。

*经济日报：

--经济部能源局今天正式公布电业法修正草案，除预告台电在新法上路后，最快四年、最慢六年被切割，比上周经济部长李世光预告的三年半略长，给台电更充裕的准备时间。

--国银对大陆的放款持续降温。根据金管会统计，国银对大陆授信、投资与拆借金额，今年以来已经减少了1,300亿台币，占净值的倍数从去年底的0.6降至0.52，为金管会统计以来的历史次低纪录。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。