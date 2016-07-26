《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月26日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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*工商时报：
--经济部昨日公布最新统计显示，公共投资动能日渐降低，已连续五年负成长，近五年平均成长-5.6%，表现远逊于韩国的-0.9%及日本的-0.1%，显现公共投资建设减幅较大。
--台湾经济研究院修正今年经济成长率预测值至0.77%，较4月时的1.27%下调0.5个百分点，这也是继元大宝华、台综院、中研院、中经院后，第五家主要经济研究机构下修今年经济成长率。
*经济日报：
--经济部能源局今天正式公布电业法修正草案，除预告台电在新法上路后，最快四年、最慢六年被切割，比上周经济部长李世光预告的三年半略长，给台电更充裕的准备时间。
--国银对大陆的放款持续降温。根据金管会统计，国银对大陆授信、投资与拆借金额，今年以来已经减少了1,300亿台币，占净值的倍数从去年底的0.6降至0.52，为金管会统计以来的历史次低纪录。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完