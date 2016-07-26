《香港报摘》--经济日报7月26日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 要闻版头条：
--万众期待的大热手机游戏Pokémon GO昨正式登陆香港，牵动市民纷纷上街捕捉小精灵，连带刺激本港上市的手机游戏股及设备股表现，手游龙头腾讯 昨在收市竞价交易时段升至188港元，再创历史新高。
* 其他：
--市场担心人民币资金池收缩，且因滙价走势反覆，五家本地银行昨加定存利息，主要集中在三个月或以下的短期定存；若计及永隆今日也加息，两日内共六家银行出击。
--家居用品店＂日本城＂母公司国际家居零售 截至4月底止财政年度纯利下跌24.8%至6,649万港元，因期内人民币定期存款贬值、关闭马来西亚西部及中国内地业务的资产处置亏损，导致净利下滑。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完