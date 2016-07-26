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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 08:27 BJT

《香港报摘》--经济日报7月26日

* 要闻版头条：

--万众期待的大热手机游戏Pokémon GO昨正式登陆香港，牵动市民纷纷上街捕捉小精灵，连带刺激本港上市的手机游戏股及设备股表现，手游龙头腾讯 昨在收市竞价交易时段升至188港元，再创历史新高。

* 其他：

--市场担心人民币资金池收缩，且因滙价走势反覆，五家本地银行昨加定存利息，主要集中在三个月或以下的短期定存；若计及永隆今日也加息，两日内共六家银行出击。

--家居用品店＂日本城＂母公司国际家居零售 截至4月底止财政年度纯利下跌24.8%至6,649万港元，因期内人民币定期存款贬值、关闭马来西亚西部及中国内地业务的资产处置亏损，导致净利下滑。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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