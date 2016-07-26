《全球重要经济事件一览表》--7月26日-8月2日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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7月26日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议(至7月27日)。
罗马--意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)在财政部会议上发表讲话，会议主题为简化意大利公共管理并减少地方政府支出(1300)。
7月27日(三)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐与其他经济相关部门部长召开例行会议，讨论近期形势。
7月28日(四)
东京--日本央行召开货币政策会议(至7月29日)。
曼谷--泰国财政部公布最新经济预估(0630)。
7月29日(五)
剑桥--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在太平洋养老金协会(PPI)2016年夏季圆桌会议上，参加主题为“美联储的工具箱还剩下什么？”的政策对话(1330)。
法兰克福--欧洲央行公布2016年银行业压力测试结果。
东京--日本央行宣布利率决定。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)。
北京--中国城市和小城镇改革发展中心、中国智慧城市发展联盟主办“2016中国智慧城市年度论坛”。
北京--中国国经中心第八十五期经济每月谈(0100)。
北京--中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果落实协调人会议。
7月31日(日)
雅加达--印尼央行和纽约联邦储备银行举行为期两天的国际研讨会(至8月1日)。发言者包括：印度央行总裁拉詹、瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)、新加坡金管局局长孟文能、IMF副总裁古泽满宏和纽约联储总裁杜德利等。
8月1日(一)
暂无重要经济事件预告。
8月2日(二)
北京--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在货币金融机构官方论坛(OMFIF)活动上就“经济形势和货币政策影响”发表讲话(1015)。
悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。
都柏林--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)发表英国退欧公投后的首次讲话(1145)。(完)
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全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 王兴亚)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完