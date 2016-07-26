《香港报摘》--信报7月26日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 要闻版头条：
--腾讯 引用《证券及期货条例》调查股份持仓，发现原来于今年6月30日暗中持有腾讯的投行多达10家，大部分为欧洲私人银行，且大多没有在证监会注册，涉及腾讯股份近124亿港元（以昨天市值计），足以左右腾讯股价。
* 其他：
--两年前开始挂牌进行重组的中国服装股福建诺奇 再度遇上＂白武士＂，从事金融服务的昊天发展 公布，旗下昊天中国将参与诺奇重组、保留诺奇资产，以及诺奇的管理人向昊天中国转让诺奇51%股权，涉及金额为1.5亿元人民币。
--霭华押业信贷 主席兼行政总裁陈启豪表示，外围经济波动、本港零售业放缓、自由行旅客减少等因素均可能推升失业率，他对经济前景较为悲观，亦对未来放贷业务持保守态度。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完