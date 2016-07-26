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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 08:35 BJT

《香港报摘》--信报7月26日

* 要闻版头条：

--腾讯 引用《证券及期货条例》调查股份持仓，发现原来于今年6月30日暗中持有腾讯的投行多达10家，大部分为欧洲私人银行，且大多没有在证监会注册，涉及腾讯股份近124亿港元（以昨天市值计），足以左右腾讯股价。

* 其他：

--两年前开始挂牌进行重组的中国服装股福建诺奇 再度遇上＂白武士＂，从事金融服务的昊天发展 公布，旗下昊天中国将参与诺奇重组、保留诺奇资产，以及诺奇的管理人向昊天中国转让诺奇51%股权，涉及金额为1.5亿元人民币。

--霭华押业信贷 主席兼行政总裁陈启豪表示，外围经济波动、本港零售业放缓、自由行旅客减少等因素均可能推升失业率，他对经济前景较为悲观，亦对未来放贷业务持保守态度。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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