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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 08:46 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月26日

**上海证券报**

--记者获悉，已有多个银行直销银行向银监会申请成为首批试点法人机构，但由于直销银行是新事物，无先例可循，因此试点成为独立法人机构不仅需要银监会首肯，可能还需国务院特批。

**证券时报**

--参股五年之后，中国国际金融股份有限公司将出售其所持浙金信托股权，目前来自中金公司的管理层已离开浙金信托。

--7月以来新增四家公募基金公司的设立申请，目前排队候批的公募公司已达31家。业内人士分析，公募仍属于景气度非常高的行业，排队设立公募的现象是金融业大发展的缩影，自然人持股的公募基金越来越多成为公募未来发展的新趋势。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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