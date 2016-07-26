《中国报摘》--其他报纸重要消息7月26日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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**上海证券报**
--记者获悉，已有多个银行直销银行向银监会申请成为首批试点法人机构，但由于直销银行是新事物，无先例可循，因此试点成为独立法人机构不仅需要银监会首肯，可能还需国务院特批。
**证券时报**
--参股五年之后，中国国际金融股份有限公司将出售其所持浙金信托股权，目前来自中金公司的管理层已离开浙金信托。
--7月以来新增四家公募基金公司的设立申请，目前排队候批的公募公司已达31家。业内人士分析，公募仍属于景气度非常高的行业，排队设立公募的现象是金融业大发展的缩影，自然人持股的公募基金越来越多成为公募未来发展的新趋势。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完