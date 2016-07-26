中国金融：直销银行剥离成法人机构可能需要国务院特批--报载

路透上海7月26日 - 上海证券报周二报导，已有多个银行直销银行向银监会申请成为首批试点法人机构，但由于直销银行是新事物，无先例可循，因此试点成为独立法人机构不仅需要银监会首肯，可能还需国务院特批。

报导称，直销银行在独立为法人机构前，很多困惑待解，比如说，如果批设直销银行为法人机构，是不是意味着试点银行就等于拥有两个银行牌照？另外，现有的直销银行业务与互联网银行有高度重叠，独立后两者是否有所区分亦未知。

据相关人士透露，监管层对直销银行性质的认定也偏向于互联网银行，而现有的互联网银行微众银行、网商银行则是作为首批民营银行试点获批建立。

该人士并称，监管层不认为所有的直销银行都应该成为独立的法人机构，因为“互联网银行不需要那么多。因此，百信银行这类具有互联网基因的直销银行有可能率先试点成为独立的法人机构。也因为很多问题待解及至法规未落地。

报导并引述民生银行 行长助理林云山指出，2015年该行已报送设立直销银行申请，但因中国还没有设立直销银行这类独立公司的政策法规依据，监管部门与民生银行有过多次沟通，表态相关政策法规条件成熟后尽快推进。

所谓”直销银行“，是相对于有多层分支行经营架构的“分销”式传统银行而言的。虽然大多由传统银行设立，但基本不设物理网点，不发放实体银行卡，主要通过互联网、移动互联网、电话等工具实现后台处理中心与前端客户直接进行业务指令往来。