《中国已公布新股发行上市日程表》--7月26日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 7/26 深 幸福蓝海 300528 7,763 6.62 22.98 中金公司 7/28 7/27 沪 新华文轩 780811 9,871 *7.12 *14.67 中银国际 7/29 7/27 深 优 博 讯 300531 2,000 13.36 22.98 中信证券 7/29 7/28 沪 中国电影 730977 46,700 -- -- 中信建投 8/1 7/29 沪 长久物流 732569 4,001 -- -- 安信证券 8/2 8/2 深 苏州恒久 002808 3,000 -- -- 银河证券 8/4 8/2 沪 上海亚虹 732159 2,500 -- -- 东方花旗 8/4 8/3 沪 正平股份 732843 9,970 -- -- 申万宏源 8/5 *8/3 深 江阴银行 002807 20,944.55 -- -- 光大证券 8/5 *8/3 沪 广西广电 730936 不超过30,000 -- -- 华泰联合 8/5 8/12 沪 花王股份 732007 3,335 11.66 22.97 中泰证券 8/16 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 7/26 深 辰安科技 2,000 21.92 22.99 中信建投 7/26 深 华锋股份 2,000 6.20 22.96 东海证券 7/26 深 博思软件 1,710 11.68 22.99 国金证券 -- 沪 超讯通信 2,000 11.99 22.98 恒泰长财 -- 沪 三祥新材 3,355 5.28 22.98 浙商证券 -- 沪 江苏银行 115,445 6.27 7.64 中银证券 华泰联合 -- 深 中潜股份 2,125 10.50 22.99 申万宏源 -- 深 健帆生物 4,200 10.80 22.98 中航证券 -- 深 华舟应急 11,570 6.64 22.99 中金公司 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完