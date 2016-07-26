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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 12:06 BJT

中国债市动态：国债期货反弹现券波动不大，国开新债招标稳中向好

路透上海7月26日 - 中国银行间债市周二资金面未明显放松，现券既未重现上日开盘的过重卖压，也未跟随国债期货反弹明显走强，早盘收益率整体变化不大；新债发行方面，国开行上午招标的五期增发债，中标结果稳中向好。

国开行上午招标发行的三、五、七、10和20年期五期债，中标收益率分别为2.6985%、2.9153%、3.1838%、3.1246%和3.5345%。其中三年和20年期略低于预期，其他三期接近市场预测均值。

华中一银行交易员表示，与上日相比，今日现券情绪较为稳定。在资金面未完全恢复正常情况下，即使国债期货反弹，主要利率债变化也不大。

中国央行公开市场今日进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作，单日净投放700亿元。

剩余期限近10年的国开行160210券最新报价 在3.1590%/3.1550%，上日尾盘为3.1650%/3.1600%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.425元，较上日结算价上涨0.11%；10年期国债主力合约T1609 收报100.955元，较上日结算价涨0.17%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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