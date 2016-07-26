中国债市动态：国债期货反弹现券波动不大，国开新债招标稳中向好

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透上海7月26日 - 中国银行间债市周二资金面未明显放松，现券既未重现上日开盘的过重卖压，也未跟随国债期货反弹明显走强，早盘收益率整体变化不大；新债发行方面，国开行上午招标的五期增发债，中标结果稳中向好。
国开行上午招标发行的三、五、七、10和20年期五期债，中标收益率分别为2.6985%、2.9153%、3.1838%、3.1246%和3.5345%。其中三年和20年期略低于预期，其他三期接近市场预测均值。
华中一银行交易员表示，与上日相比，今日现券情绪较为稳定。在资金面未完全恢复正常情况下，即使国债期货反弹，主要利率债变化也不大。
中国央行公开市场今日进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作，单日净投放700亿元。
剩余期限近10年的国开行160210券最新报价 在3.1590%/3.1550%，上日尾盘为3.1650%/3.1600%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.425元，较上日结算价上涨0.11%；10年期国债主力合约T1609 收报100.955元，较上日结算价涨0.17%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完