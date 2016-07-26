中国环保：将加强对钢铁行业环境监管，严惩污染物超标排放--环保部

据悉，目前按照《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》的要求，环保部已于今年3月将钢铁行业整治列入《2016年全国环境监察工作要点》；5月，将钢铁行业列入重点行业专项执法检查，要求各地于6月至10月对钢铁企业逐一进行梳理排查。

中国工业和信息化部副部长冯飞周一表示，据初步统计，今年上半年钢铁去产能的量达到1,300多万吨，是今年目标任务的30%左右。整个去产能的目标是五年压减钢铁1.4亿吨产能，今年完成4,500万吨的去产能目标任务。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)