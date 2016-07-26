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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 09:00 BJT

中国环保：将加强对钢铁行业环境监管，严惩污染物超标排放--环保部

路透北京7月26日 - 中国环境保护部称，各地将全面加强对钢铁行业的环境监管，加大处罚力度，推动钢铁行业主要污染物全面达标排放。

新华社周一稍晚援引环保部环境监察局局长田为勇称，环保部7月印发《关于进一步强化钢铁行业环境保护专项执法检查的紧急通知》，要求各地对行政区域内钢铁行业重点企业进行检查，重点排查钢铁企业主要污染物达标排放情况、自动监控设施安装和运行情况等。

“要求各地进一步强化钢铁行业专项执法检查，发现一批、解决一批、曝光一批突出的钢铁企业环境违法问题。对污染物排放持续超标的钢铁企业，依法采取按日连续处罚、责令限制生产或停产整治等措施。”他说。

据悉，目前按照《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》的要求，环保部已于今年3月将钢铁行业整治列入《2016年全国环境监察工作要点》；5月，将钢铁行业列入重点行业专项执法检查，要求各地于6月至10月对钢铁企业逐一进行梳理排查。

中国工业和信息化部副部长冯飞周一表示，据初步统计，今年上半年钢铁去产能的量达到1,300多万吨，是今年目标任务的30%左右。整个去产能的目标是五年压减钢铁1.4亿吨产能，今年完成4,500万吨的去产能目标任务。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)

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