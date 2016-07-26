《香港报摘》--其他报纸重要消息7月26日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 明报：
--阿里巴巴集团 完成收购《南华早报》后，首次有高层人事调动。《南早》行政总裁胡以晨将于今年12月卸任行政总裁职务，加盟新加坡主权基金淡马锡，惟仍会继续出任《南早》董事。《南早》主席蔡崇信向员工发信称，《南早》的运作将会如常。
* 苹果日报：
--万华媒体 卖盘一事或有新进展，集团昨日联同母公司世界华文媒体 ，齐齐昨日开市时停牌。万华今年3月时已宣布，获有国企背景的青岛西海岸洽购，并已签订谅解备忘录，青岛西海岸将收购万华73.01%已发行股份。
* 东方日报：
--内地大型智能硬件创新创业平台＂硬蛋＂，在香港首个硬蛋香港体验馆数月前开幕，提供VR虚拟实境及3D打印体验等。硬蛋总裁李峰称，母公司科通芯城 计划把硬蛋分拆上市，而硬蛋有市场先行者的优势，有信心其业务增长会比科通芯城还快。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完