《香港报摘》--其他报纸重要消息7月26日

* 明报：

--阿里巴巴集团 完成收购《南华早报》后，首次有高层人事调动。《南早》行政总裁胡以晨将于今年12月卸任行政总裁职务，加盟新加坡主权基金淡马锡，惟仍会继续出任《南早》董事。《南早》主席蔡崇信向员工发信称，《南早》的运作将会如常。

* 苹果日报：

--万华媒体 卖盘一事或有新进展，集团昨日联同母公司世界华文媒体 ，齐齐昨日开市时停牌。万华今年3月时已宣布，获有国企背景的青岛西海岸洽购，并已签订谅解备忘录，青岛西海岸将收购万华73.01%已发行股份。

* 东方日报：

--内地大型智能硬件创新创业平台＂硬蛋＂，在香港首个硬蛋香港体验馆数月前开幕，提供VR虚拟实境及3D打印体验等。硬蛋总裁李峰称，母公司科通芯城 计划把硬蛋分拆上市，而硬蛋有市场先行者的优势，有信心其业务增长会比科通芯城还快。（完）