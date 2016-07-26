长江期货：中国期指市场以存量资金博弈为主

以下内容节选自7月26日的《期货日报》：

周一，股指期货市场出现振荡，但三大期指品种均以红盘报收。IF、IH、IC主力合约分别上涨0.01%、0.04%、0.16%。持仓量上，IF四份合约盘末持仓44663手，仍然维持在近两个月的高位，显示市场情绪未出现较大变化。IH与IF持仓量分别增加53手、438手。

数据显示，前20名席位在IF1608合约上合计共持买单26417手、卖单26045手。主力净多持仓量372手，同样较前一交易日持平。市场总持仓量与主力席位净持仓量均变化不大，表明当前市场多空结构与多空持仓分布均保持稳定。前20多方席位合计增持买单81手，前20空方席位合计增持卖单100手，幅度相当。

虽然严格意义上，多方席位合计增持买单数量略少于空方，但多方席位增持更集中。在IF1608上，中金期货增持买单122手，是公布持仓的所有席位中唯一持仓量变动过百手的席位。此外，期现价差上，周一IF1608分钟数据的日内平均期现价差贴水27.41点，较前一交易日贴水34.03点出现收缩。期现价差贴水的收窄，同样表明市场情绪并未恶化。(完)

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