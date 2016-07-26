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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 08:55 BJT

金鹏期货：国储大豆抛售力度加大，连豆易跌难涨

以下内容节选自7月26日的《期货日报》：

虽然目前已经进入国产大豆青黄不接期，但由于政府加大国储大豆抛储力度，加之外盘豆类下跌拖累，7月中旬以来，大连大豆期货持续下跌。展望后市，外盘大豆天气炒作难启，国产大豆丰收有望，大豆期货依旧易跌难涨。

抛储量加码增加即时国产大豆供应，而播种面积扩大又增加未来国产大豆供应，加之美豆天气炒作落空，价格由涨转跌，给国内大豆带来利空拖累。在重重利空之下，大连大豆自然跌势难止，操作上可逢反弹做空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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