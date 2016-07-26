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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 08:58 BJT

国泰君安期货：投资者看多情绪高涨，沪锌有望继续攀升

以下内容节选自7月26日的《期货日报》：

伦锌沿5日均线上行，价格连创新高，最高点逼近2300美元/吨。笔者认为，在流动性充足、市场风险偏好提升、锌精矿供应偏紧等因素影响下，投资者看多积极性较高，短期锌价上涨动力仍存，有望继续攀升。

　　国内流动性充足和供应收缩，将为锌价持续上涨提供动力。从盘面上来看，随着锌价上涨，成交量和持仓量均出现大幅增加，表明投资者看多情绪仍旧高涨，建议投资者继续执行回调做多策略。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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