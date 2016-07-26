瑞达期货：上期所螺纹钢上方压力仍存，沪镍多空拉锯

以下内容节选自7月26日的《期货日报》：

螺纹钢1610合约有企稳迹象，但反弹力度较弱，上方压力仍然明显。瀑布线指标有汇集迹象，暂时对期货价格形成压制。在昨日的黑色系反弹种，螺纹钢被动跟涨，表现也是最弱的。关注未来两个交易日价格与瀑布线指标的进一步变化情况。操作上，日内交易为宜。

沪镍1609合约在74500—84000元/吨区间振荡，目前依然保持在8万元/吨之上。上周五夜盘价格一度下破8万元/吨，但随后又迅速拉回，未来两个交易日需特别关注该关口支撑是否有效。KDJ指标有重新向下交叉迹象，短期陷入振荡整理阶段，指标总体仍处中性值附近徘徊，说明多空相对僵持。操作上，观望为宜。(完)

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