中信期货：郑商所菜粕期货调整未结束，以区间思路操作

菜粕1609合约自1726元/吨的最低点到3003元/吨的最高点的整个上升过程可细分为三个阶段：一是最低点A点至B点为行情畜势阶段，时间上长达半年；二是B点至C点为行情主升阶段；三是C点至最高点D点为行情加速阶段，以2600元/吨的跳高缺口为标志。后市来看，菜粕已经由原来的多头趋势进入了调整趋势，第一波下跌有望在2400元/吨得到止跌，本周试图尝试反抽2600元/吨关口。MACD指标也有进入熊市区域的迹象，所以调整不会轻易结束，建议目前采取2400—2600元/吨区间操作思路。(完)