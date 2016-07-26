中信期货：郑商所菜粕期货调整未结束，以区间思路操作

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下内容节选自7月26日的《期货日报》：
菜粕1609合约自1726元/吨的最低点到3003元/吨的最高点的整个上升过程可细分为三个阶段：一是最低点A点至B点为行情畜势阶段，时间上长达半年；二是B点至C点为行情主升阶段；三是C点至最高点D点为行情加速阶段，以2600元/吨的跳高缺口为标志。后市来看，菜粕已经由原来的多头趋势进入了调整趋势，第一波下跌有望在2400元/吨得到止跌，本周试图尝试反抽2600元/吨关口。MACD指标也有进入熊市区域的迹象，所以调整不会轻易结束，建议目前采取2400—2600元/吨区间操作思路。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完