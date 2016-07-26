期货日报：沪胶难现趋势性行情

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自7月26日的《期货日报》：
7月25日，沪胶主力1609合约小幅低开后，在部分多头力量离场和空头力量趁机增仓打压下，期价快速下探，并一度逼近11000元/吨附近。随着整数关口多头抵抗增强，期价略有反弹，但整体稍显乏力，之后期价维持在11080—11240元/吨区间窄幅波动。
通过观察主力持仓动向，我们发现，经历了近期行情的反复，多头主力乐观心态虽有所弱化，但悲观心态尚不明显；空头主力悲观心态虽有所减弱，但对后市并不看好。因此，在多空胶着下，预计沪胶后市难有趋势性行情出现，期价或在区间振荡中推进。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完