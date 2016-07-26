期货日报：沪胶难现趋势性行情

7月25日，沪胶主力1609合约小幅低开后，在部分多头力量离场和空头力量趁机增仓打压下，期价快速下探，并一度逼近11000元/吨附近。随着整数关口多头抵抗增强，期价略有反弹，但整体稍显乏力，之后期价维持在11080—11240元/吨区间窄幅波动。

通过观察主力持仓动向，我们发现，经历了近期行情的反复，多头主力乐观心态虽有所弱化，但悲观心态尚不明显；空头主力悲观心态虽有所减弱，但对后市并不看好。因此，在多空胶着下，预计沪胶后市难有趋势性行情出现，期价或在区间振荡中推进。(完)