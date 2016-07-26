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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 12:08 BJT

中国货币市场：资金续紧短期限供给不多，非银机构压力较明显

路透上海7月26日 - 中国银行间市场周二早盘资金面仍略偏紧，结构性矛盾较为突出，
融入需求以隔夜、七天为主，但融出方倾向14天以上期限；分机构来看，银行压力相对尚可
，而非银机构融资难度较大。
    
    市场人士认为，尽管近期缴税、银行分红等因素令市场流动性紧张，但在央行公开市场
持续投放下，资金面承压应为短期现象，安度月末应该压力不大。
        
    华南一银行交易员表示，感到今日资金面整体比昨日好转一些，“这几天只要借好跨月
，就压力不太大了，而且公开市场也在放量，逐渐加上去的话，月末几天应该不会持续紧张
的。”
    
    不过非银机构方面则感受不同。“一早看银行仍然不怎么出，出钱的机构基本都涨价了
，有钱的不是出贵的就是出14天以上长期的。听说有银行还有2.3%良心价出七天，但是量太
少，找基金的话报3.7%出都有，”上海一险企交易员称。
    
    他提到，早盘银行间隔夜回购成交量偏低，在7,000亿元左右。不过近中午感觉资金面
稍松了一些，料午后供需会继续好转。   
    
    中国央行公开市场周二进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%
。据此计算单日实现净投放700亿元，为连续第七个交易日净投放，不过7月以来截止今日，
公开市场累计为净回笼约4,000亿元。 
    
    国信证券固收研究团队最新报告认为，近日银行间资金较为紧张，主要是受到财政存款
上缴和大型商业银行港股分红的影响。根据历史平均值测算，7月缴税影响资金面约4,000亿
元。大型商业银行港股分红集中于七月下旬，需要兑换港元进行支付，规模约1,000亿元，
在一定程度上影响了资金面。
    
    以下为主要货币市场利率报价：
    
 北京时间11:28                  今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                   
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                       2.0112   2.0501     -3.89
      七天                        2.3689   2.3960     -2.71
      14天                        2.7421   2.7501     -0.80
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                       3.2400   1.1850   +205.50
      七天                        3.0900   2.7150    +37.50
      14天                        2.9500   2.7150    +23.50
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                       2.0200   2.0300     -1.00
      七天                        2.4000   2.4000      0.00
      14天                        3.0000   2.9000    +10.00
 Shibor                                                    
  其中:隔夜                       2.0370   2.0320     +0.50
      七天                        2.3480   2.3320     +1.60
      三个月                      2.8510   2.8540     -0.30
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完)    

 (发稿 吕雯瑾；审校 吴云凌)

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