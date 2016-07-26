中国货币市场：资金续紧短期限供给不多，非银机构压力较明显

路透上海7月26日 - 中国银行间市场周二早盘资金面仍略偏紧，结构性矛盾较为突出， 融入需求以隔夜、七天为主，但融出方倾向14天以上期限；分机构来看，银行压力相对尚可 ，而非银机构融资难度较大。 市场人士认为，尽管近期缴税、银行分红等因素令市场流动性紧张，但在央行公开市场 持续投放下，资金面承压应为短期现象，安度月末应该压力不大。 华南一银行交易员表示，感到今日资金面整体比昨日好转一些，“这几天只要借好跨月 ，就压力不太大了，而且公开市场也在放量，逐渐加上去的话，月末几天应该不会持续紧张 的。” 不过非银机构方面则感受不同。“一早看银行仍然不怎么出，出钱的机构基本都涨价了 ，有钱的不是出贵的就是出14天以上长期的。听说有银行还有2.3%良心价出七天，但是量太 少，找基金的话报3.7%出都有，”上海一险企交易员称。 他提到，早盘银行间隔夜回购成交量偏低，在7,000亿元左右。不过近中午感觉资金面 稍松了一些，料午后供需会继续好转。 中国央行公开市场周二进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25% 。据此计算单日实现净投放700亿元，为连续第七个交易日净投放，不过7月以来截止今日， 公开市场累计为净回笼约4,000亿元。 国信证券固收研究团队最新报告认为，近日银行间资金较为紧张，主要是受到财政存款 上缴和大型商业银行港股分红的影响。根据历史平均值测算，7月缴税影响资金面约4,000亿 元。大型商业银行港股分红集中于七月下旬，需要兑换港元进行支付，规模约1,000亿元， 在一定程度上影响了资金面。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0112 2.0501 -3.89 七天 2.3689 2.3960 -2.71 14天 2.7421 2.7501 -0.80 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2400 1.1850 +205.50 七天 3.0900 2.7150 +37.50 14天 2.9500 2.7150 +23.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0300 -1.00 七天 2.4000 2.4000 0.00 14天 3.0000 2.9000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.0370 2.0320 +0.50 七天 2.3480 2.3320 +1.60 三个月 2.8510 2.8540 -0.30 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完) (发稿 吕雯瑾；审校 吴云凌)