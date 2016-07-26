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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 09:14 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元涨势在1.1000下方止步，受欧元兑日圆卖盘拖累

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* 欧元兑美元涨势在略低于1.1000处止步

* 欧元兑日圆卖盘众多带来压力--该交叉盘自纽约收盘以来下跌0.85%

* 据称欧元兑美元在1.0950下方挂有期权相关买盘，遏制了跌势

* 若跌破1.0950，则下看英国公投退欧后低位1.0912(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张荻)

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