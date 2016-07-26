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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 09:39 BJT

全球金市：金价小涨，因美日央行会议前美元下滑

亚洲市场周二笼罩谨慎情绪，刺激避险日圆在央行会议前走高。

美元指数 跌0.1%，位于前一交易日触及的3月以来最高位97.569的下方。

市场普遍预期，美联储将在周二开始的为期两天的会议上维持利率不变。

美国一政府监测机构周一称，由于英国决定退欧，而且低利率及负利率也引发了各种风险，美国金融系统面临更大的潜在不稳定性。

周一，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的持仓量减少0.46%至958.69吨。

国际货币基金组织(IMF)上周五发布的数据显示，俄罗斯和哈萨克斯6月继续增加黄金储备。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/侯雪苹；审校 白云/王颖)

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