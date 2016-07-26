芝加哥期市：大豆期货接近三个月低位，USDA报告打消产量担忧

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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以下是0058GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 428.25 -0.75 -0.17% +2.51% 449.31 53 CBOT玉米 340.00 -1.25 -0.37% -0.22% 381.99 31 CBOT大豆 964.00 -2.25 -0.23% -4.79% 1085.69 23 CBOT稻米 $10.36 $0.00 +0.00% -2.36% $10.91 33 美国原油 $43.21 $0.08 +0.19% -2.22% $46.66 33 汇率 欧元/美元 $1.098 $0.001 +0.10% -0.35% 美元/澳元 0.746 0.000 +0.03% -0.43% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/汪红英；审校 张若琪/龚芳/许娜)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。