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货币新闻 | 2016年 7月 26日 星期二 09:34 BJT

芝加哥期市：大豆期货接近三个月低位，USDA报告打消产量担忧

以下是0058GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           428.25    -0.75  -0.17%    +2.51%     449.31   53
    CBOT玉米           340.00    -1.25  -0.37%    -0.22%     381.99   31
    CBOT大豆           964.00    -2.25  -0.23%    -4.79%    1085.69   23
    CBOT稻米           $10.36    $0.00  +0.00%    -2.36%     $10.91   33
    美国原油           $43.21    $0.08  +0.19%    -2.22%     $46.66   33
    汇率 
    欧元/美元          $1.098   $0.001  +0.10%    -0.35%
    美元/澳元           0.746    0.000  +0.03%    -0.43%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 杜明霞/汪红英；审校 张若琪/龚芳/许娜)

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