中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，全球离岸人民币指数略降

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透北京7月26日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.04%至95.32；SDR篮子指数微跌至96.04，BIS篮子指数微升至96.22。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.57%，SDR篮子指数跌2.84%，BIS指数跌5.40%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货
币较上日升贬
点数 人民币<CNY=PB 6.6778 82 OC> 欧元<EURCNY=P 7.3385 -112 BOC> 日圆<JPYCNY=P 6.3285 -431 BOC> 港元<HKDCNY=P 0.8609 10.5 BOC> 英镑<GBPCNY=P 8.7454 341 BOC> 澳元<AUDCNY=P 4.9879 65 BOC> 新西兰元<NZDC 4.6693 98 NY=PBOC> 新加坡元<SGDC 4.9024 116 NY=PBOC> 瑞郎<CHFCNY=P 6.7739 -88 BOC> 加元<CADCNY=P 5.0471 425 BOC> 林吉特<CNYMYR 0.6089 28.6 =PBOC> 卢布<CNYRUB=P 9.7989 992 BOC> 泰铢<CNYTHB=C 5.2474 135 FXS>
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报96.02，较上日微跌0.08%；RXY全球在岸人民币指数 报95.91，较上日小跌0.11%；RXY参考离岸人民币指数 报95.97，较上日略降0.14%；RXY参考在岸人民币指数 报95.86，较上日降0.16%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完