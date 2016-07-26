港报社评：Pokémon GO热爆，港创意产业启示--经济日报7月26日

风靡全球的手游Pokémon GO昨登陆香港，掀起热潮，其成功关键是活用创意，以科技元素为老品牌注入新生命。港人除专注捉小精灵，更应善用文化资产等优势拓创意产业。

在全球多国掀起上街捉小精灵热潮的手机游戏Pokémon GO，昨终登陆香港，随即成全城热话，港人除在社交媒体广传游戏消息与攻略秘诀外，街上更不时见玩家拿着手机，四处觅寻小精灵踪影，就连金融市场亦热炒具相关概念的科网股，Pokémon GO风头可谓一时无两。

其实Pokémon GO的成功元素，表面看并不复杂，如该游戏利用的扩增实境（AR）技术已应用了十多年，谈不上是崭新科技；至于Pokémon本身有广泛的知名度、玩家更跨越不同年龄层，惟此品牌已诞生20年，渐呈老态，尤其在手机游戏渐成市场主流下，其传统单机游戏盒带的销量，近年表现已大不如前。

Pokémon GO科技不算新颖、品牌又趋老化，却能获全球玩家热捧，其致胜关键，实是巧妙地运用创意，借助AR技术，将捕捉小精灵的游戏过程，由狭小的游戏机屏幕，带到现实与虚拟互相结合的广阔新世界，为游戏带来前所未有的新鲜感，令玩家眼前一亮，争相加入掀全球风潮。

Pokémon GO一炮而红，对本港创新创意产业发展，实是一大启示，因其成功元素，香港并不欠缺。一方面，此游戏的AR技术本非难以掌握的尖端科技，本港零售业、旅游业、教育界等，早已有不少利用AR技术的应用程式，反映本港在运用此科技方面已有相当水平。

另一方面，本港亦有充沛的流行文化资产，过去几十年积累的是武侠小说、电视电影、动漫作品等，在华人世界以至全球流行文化舞台，都占重要一席位，关键是如何像Pokémon GO般，重新活化这些已呈老化的流行文化瑰宝。

虽然以本港流行文化为主打的手机游戏，近年相继应市，惟其玩法却未能跳出＂打怪、储武器＂的老派模式，其套路与多年前买漫画送刀剑玩具并无太大分别，只是由实变虚而已，令不少玩家感千篇一律，自未能掀起热潮。

故港人除花心思捕捉小精灵，更须思考如何捕捉Pokémon GO所揭示的新机遇，凭藉创意善用科技，活化本港流行文化积存的丰硕资产，为创新创意产业开拓新路。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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