港报社评：Pokémon GO热爆，港创意产业启示--经济日报7月26日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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风靡全球的手游Pokémon GO昨登陆香港，掀起热潮，其成功关键是活用创意，以科技元素为老品牌注入新生命。港人除专注捉小精灵，更应善用文化资产等优势拓创意产业。
在全球多国掀起上街捉小精灵热潮的手机游戏Pokémon GO，昨终登陆香港，随即成全城热话，港人除在社交媒体广传游戏消息与攻略秘诀外，街上更不时见玩家拿着手机，四处觅寻小精灵踪影，就连金融市场亦热炒具相关概念的科网股，Pokémon GO风头可谓一时无两。
其实Pokémon GO的成功元素，表面看并不复杂，如该游戏利用的扩增实境（AR）技术已应用了十多年，谈不上是崭新科技；至于Pokémon本身有广泛的知名度、玩家更跨越不同年龄层，惟此品牌已诞生20年，渐呈老态，尤其在手机游戏渐成市场主流下，其传统单机游戏盒带的销量，近年表现已大不如前。
Pokémon GO科技不算新颖、品牌又趋老化，却能获全球玩家热捧，其致胜关键，实是巧妙地运用创意，借助AR技术，将捕捉小精灵的游戏过程，由狭小的游戏机屏幕，带到现实与虚拟互相结合的广阔新世界，为游戏带来前所未有的新鲜感，令玩家眼前一亮，争相加入掀全球风潮。
Pokémon GO一炮而红，对本港创新创意产业发展，实是一大启示，因其成功元素，香港并不欠缺。一方面，此游戏的AR技术本非难以掌握的尖端科技，本港零售业、旅游业、教育界等，早已有不少利用AR技术的应用程式，反映本港在运用此科技方面已有相当水平。
另一方面，本港亦有充沛的流行文化资产，过去几十年积累的是武侠小说、电视电影、动漫作品等，在华人世界以至全球流行文化舞台，都占重要一席位，关键是如何像Pokémon GO般，重新活化这些已呈老化的流行文化瑰宝。
虽然以本港流行文化为主打的手机游戏，近年相继应市，惟其玩法却未能跳出＂打怪、储武器＂的老派模式，其套路与多年前买漫画送刀剑玩具并无太大分别，只是由实变虚而已，令不少玩家感千篇一律，自未能掀起热潮。
故港人除花心思捕捉小精灵，更须思考如何捕捉Pokémon GO所揭示的新机遇，凭藉创意善用科技，活化本港流行文化积存的丰硕资产，为创新创意产业开拓新路。(完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完