港报社评：确认书遭司法覆核，立法会选举陷不明确--明报7月26日

中文大学传播与民意调查中心的调查结果，显示＂港独＂并非可以置诸不理，而是需要认真体待的问题。当局就今年立法会选举，新增参选人要签署确认书，情况愈来愈清楚了，这是要排拒港独支持者参加选举，杜绝他们利用选举平台宣传＂港独＂的安排。这个做法能否收到效果，尚待观察，当局对可能带来反效果，搅动选举，不利于建制派选情也在所不惜，显示要阻绝＂港独＂进一步蔓延的决心。当局对＂港独＂的斗争，对内地与本港关系带来的负面影响，将极其深远，香港前景使人担忧。

中大的调查访问了1010名市民，支持维持＂一国两制＂占大多数（69.6%），反对香港独立者有57.6%，认为可预见将来香港独立没有可能有81.2%。表面看这些数字，大概毋须担心香港政治定位会出大事，不过，＂港独＂思潮冒起约仅两年，调查发现已经有17.4%支持香港独立；另外，15至24岁年轻人支持＂港独＂更接近四成（39.2%）。这股势头放在香港的特殊时空审视，不能说只是少数人的不切实际想法，而是有一定生存空间，当局不能置诸不理。

特首普选方案以玉石俱焚收场，其间朝野历经一场政治斗争，包括79日的占领运动。这场斗争成为香港政治生态的分水岭，主要是一些人、特别是年轻人认为以＂和平理性非暴力＂方式争取民主，未能奏功，于是催生了＂港独＂、＂自决＂和＂2047年之后香港政治地位未定论＂等目标和论述。他们认为这些诉求份属言论自由范畴，当局宜容许讨论和宣扬，不应打压。泛民阵营个别政党对这些目标取态模糊，言行上有推波助澜之嫌。当局（特别是北京）当然反对这种说法。当年，北京透过谈判，从英国手中收回香港，那是洗雪鸦片战争的耻辱，国家统一迈出一步，而且藏独、疆独、台独等问题盘缠不去，北京不可能让＂港独＂生存和发展。

证诸＂台独＂的冒起和发展，约50年前民进党的＂党外＂，就是利用台湾各级选举宣扬台独理念，逐步凝聚了庞大政治能量。从防微杜渐出发，今次立法会选举，当局排拒港独支持者参选，可以理解，只是这个政治盘算是否有足够法理支持，尚待验证。昨日有政团和一贯表明支持＂港独＂的参选人入禀司法覆核，挑战当局，要求法庭厘清选管会要求签署确认书的合法性；本周五提名期结束，事态紧急，法庭亦特事特办，排期明日下午处理。不过，这类司法覆核无论裁决如何，败诉一方上诉机会很大，由原讼庭、上诉庭到终审庭走一趟，能否在9月4日投票日之前完成，尚未可知。因此，今次立法会选举蕴含的不确定因素，可能超乎想像。

当局对付港独支持者参选，在几个节点都可能发生事端，包括选举主任否决一些人的提名；一些人获确认为候选人之后，竞选期间的言论若被认为抵触确认书，会否被褫夺资格等。这些可能发生的事，都会搅动选情，按本港历来政治生态，多数对建制阵营不利，因为可能触动选民的逆反心理。全国港澳研究会副会长刘兆佳也预期会导致反效果，不过，他认为长痛不如短痛，要使港独势力不能存在立法会之内。

设若刘兆佳的说法反映当局的意向和决定，则传递一个信息，就是当局会想方设法阻止港独支持者参选，要排拒他们于立法会门外。事态诉诸司法解决，大概是早已预期的发展，不过，若法庭的审理未判当局胜诉，即是未能阻止港独支持者成为候选人，则当局可以怎样做？这是今次选举的悬念和不确定因素。设若港独支持者胜诉，则他们的声势大涨，将牵动选举结果，本港整体政治生态倍加向激进倾斜，政府管治更艰辛，社会稳定也可能遭到冲击。这是许多人认为签署确认书做法不可取的原因，因为阻截港独支持者候选的变数，可能超乎一般想像的多，并非当局可以控制。

有意见认为，设若事态发展到这个阶段，当局还有一招，就是由全国人大常委会以＂释法＂解决，彻底排除港独支持者成为候选人和进入立法会；不过，＂释法＂对香港的冲击就更大了，届时会发生什么事，更难估计。＂港独＂是死路一条，中大的调查，亦发现超过八成受访市民认为可见将来香港独立没有可能，只是少数人把香港推向这条死路，大多数人对此却无能为力，使人感到沮丧。（完）

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