港报财经评论：业绩期将临，个股走势更分化--经济日报7月26日

业绩期将临，个股走势更分化/ 林瑞芬

本周步入期指结算周，好友主控下，纵再大升空间收窄（恒指技术阻力区在22200至22300，而国指阻力近9300），但估计大幅下调的压力也不太强，本周趋势可能以上落为主。

港股7月埋单累计应有升幅，很大机会应验＂五穷六绝七翻身＂，展望8月，市场人士集中看回个别股份的基本面--业绩。个别有机会派发特别息，股价升势有机会反覆延续至8月。

摩根士丹利预计蓝筹股中银香港 在出售南洋商业银行之后，有条件派特别股息介乎0.75至1.20元，而考量集团因未来加强东盟区域的发展而需要收购，预留出售的资本底下，特别股息为近0.75元的机会较大。非蓝筹股中，已报盈喜的建滔积层板 也有条件派发特别股息。集团预告2016年上半年净溢利将按年增长约30%，净溢利增长主要是由于物业发展业务的住宅物业销售额入帐所致。集团本业是覆铜面板，把闲置土地用作发展地产项目而出售只是偶尔，若本业并无重大资本支出计划底下，不排除把出售物业的特别收益，当特别股息派发予股东。

中资股而言，周期股中的煤炭、钢铁股第二季有好表现，汽车股亦在强销售下取佳绩；相反，大类股反而要有心理准备，季绩表现一般，如内银及内险股。

事实上，中保监主席项俊波已给出提示，指上半年保险资金投资收益按年下跌至2.49%，比去年同期下滑2.81个百分点。另根据申万宏源报告指，虽然第二季股票和债券市场环境按季有所改善、新业务价值增速或超出预期，但受利率下行影响，保险公司面临准备金补提压力。在准备金折现率下跌势头下，若保险公司不主动调整流动性溢价的条件，将对保险公司净利润产生负面影响。综合考虑个险新单、投资收益、准备金补提的情况，预计第二季上市险企净利润续受压，料中国人寿 、中国太保 及新华保险 2016年上半年净利润按年下滑30%以上。

上半年内地房地产表现整体算不错，但内房股中期业绩就不一定只只交出佳绩，将走分化。

申万宏源预计，融创中国 、远洋地产 、雅居乐 和碧桂园 中期归属于普通股股东的核心净利润将大幅下滑，分别下跌67%、40%、67%及32%，其中，远洋地产是由于交付节奏的问题导致中期结算比例较往年略小，融创则在毛利率续低企的情形下，因上半年较大的买地支出导致未能资本化的财务费用大增，遏制了利润，雅居乐和碧桂园的负面影响则主要是结算毛利率与按年仍有较大幅下滑（超过5个百分点）。

相反，富力地产 、华润置地 、中国海外 及龙湖地产 四家企业有望实现中期核心净利润增长，分别上升147%、22%、20%及5%，其中富力地产是因为去年同期基数较低而实现大幅反弹，论稳定增长性，始终是华润置地及中国海外最佳。（完）

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