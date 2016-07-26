港报财经评论：寻顶炒憧憬，拣股望盈喜--信报7月26日

寻顶炒憧憬，拣股望盈喜/ 陆文

面对憧憬各国央行放水及加大财政开支维稳，而不明朗的欧盟区有避险资金流入，形成港股持续这个寻顶期，令以基金为主的好友玩OPM心雄如街外的骄阳，补淡仓活动持续以配合重磅股造好，有趣是不少长期炒中型与概念股的炒家，目前已转身为持大价基金股一族，希望不是转死性。

一如资金正被迫泊入负利率的投资工具，这个资金黑洞正抵消央行量化刺激实体经济原意，真难想到如何走出这死胡同的妙法；短期惟有见势跟势，小注怡情，适度减磅为上策。

上月本栏预期资金流向有利港股在7月呈复苏趋势，估计在近两周流入亚洲股市的资金，不断加速下逐步兑现，特别是英国公投脱欧引发欧盟的未来前景存不确定性，不少避险的聪明钱率先流出买保险，未来会否进一步加大流出步伐，还要看期内的最新发展，包括本周欧洲央行公布对各成员银行的风险审核结果，特别是意大利银行存着的结构性风险。而另一个左右资金流的因素，还看各国央行会否落实减息及量化措施，英伦银行下月会否如期减息稳定经济衰退疑虑，欧洲央行会否加大及放宽购买国债量，日本央行如何落实适度派钱及刺激经济措施，以至中国如何推行改革及财政措施令全球经济增长稳定下来。从上周刚结束的G20各国财长高层会议未来任何具体内容，只是重复为采取行动增强信心及促进增长，以货币、财政及结构性改革政策，实现强劲、可持续、平衡及包容性的增长目标，这类口号式的出口术，反映各国央行可用的子弹有限，但市场已率先炒量宽作为下半年投资的部署。

事实上，日本迟迟未落实甚至否认会派钱，而美国联储局稍后议息会议是否为8、 9月加息作预警，均为目前包括港股已累积不小反弹幅度下构成的调整风险。目前一切尚在各央行可控的口术下表现平稳，寄望不会出现黑天鹅事件冲击。

基于目前港股去留受资金因素主宰，面对内地以至全球经济增长放缓，企业盈利大部分难有突破，虽然恒指市盈率在一众内银股拖低下不足12倍水平，但扣除资金流因素，港股只处于合理水平，亦是评估后市还是向外睇，一旦各国央行悉数推行量宽救亡，来自欧洲的资金不绝，内地维稳力度加大，足以构成目前升浪的突破催化剂；反之，外围只是一大片谎言口术，即肯定难突破上周指出在20000/22500点炒上落的预期。

犹记得上周以过去一个多月公布中期业绩前的盈喜与盈警数据，基于1比3的利淡数据下，预示上半年企业业绩相对失望，难以支持一次具幅度的升浪。无疑不少股价已在发盈喜/盈警下有所反弹，但对现水平选股有一定参考价值，已发盈警者要留待管理层较具体分析行业及前景才作为入货依归；反之，盈喜者如确认业务及盈利能力好转，只要不是一次性特殊盈利，业绩公布前后赢面较大，特别是有派息支持者，可息诱部分投资者呢！

这60多间发盈喜的公司，不少是受惠供给侧改革扶持者，涉及原材料板块股份较多，亦缺乏亮点板块，笔者选出10只有留意价值者。药品类以受惠日后＂深港通＂的山东新华制药 预期中期盈利增幅逾60%，并受惠医药工业十三五规划将出台；有手游及专人保安护衞服务的冠辉 亦不俗；华能新能源 受惠新增装机及财务费用下降，刺激上半年净利润增长超过50%；中国飞机租赁 料中期纯利倍增，以反映规模扩大下租金上升；大明国际 转亏为盈，以反映不锈钢及碳钢材市价回稳，新厂亦正投产；自动系统 亦受订单增加及营运成本减少下溢利将明显增长；其余天虹纺织 料今年盈利升35%，以反映棉花价格见底回升，在越南垂直整合生产可看好；而中信资源 亦预期亏转盈以反映在Alumina投资及CITIC Canada Energy转亏为盈；其余高阳科技 与金斯瑞生物科技 亦有逢低吸纳价值，读者不妨在这份名单中寻找心头爱。

基金持续以追捧科网股如腾讯 及舜宇 、好息的领展 与中银香港 、季节性影响的濠赌股如金沙中国 与银娱 及市道好转的中港两地地产股，其余尚有一众汽车股如东风 与吉利 ，可算是各取所好。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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