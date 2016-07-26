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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 09:49 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆暂时在104.77筑底，部分买盘重返市场

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* 美元兑日圆不久前跌至104.77，105.00下方停止单全部触发

* 随着日内空头回补、以及部分新买盘出现，汇价自104.77反弹

* 日本进口商处于逢低吸纳模式？在日本央行周五公布政策决定前或许还为时尚早

* 正式的日本财政刺激计划将于下周出台，本周会有更多细节出炉？

* 直到105.50附近都存在卖盘，汇价仍倾向下跌(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张荻)

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