《香港重要政经日程》--7月27日-8月9日

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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================== 今日重要政经消息=================
7月27日（周三）
中信大锰 公布中期业绩。
长江生命科技 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
7月28日（周四）
恒隆集团 公布中期业绩。
恒隆地产 公布中期业绩。
中国自动化 公布中期业绩。
友邦保险 公布中期业绩。
ASM PACIFIC 公布中期业绩。
长江基建集团 公布中期业绩。
电能实业 公布中期业绩。
10:00 创维数码 股东周年大会。
15:00 中国油气控股 股东特别大会。
7月29日（周五）
公布6月份M-3货币供应数字。
公布6月底止外汇基金总资产。
滴达国际 公布全年业绩。
保发集团 公布全年业绩。
中信资源 公布中期业绩。
铁建装备 1786.HK>公布中期业绩。
新城发展控股 公布中期业绩。
华津国际控股 公布中期业绩。
米格国际控股 公布中期业绩。
太平洋航运 公布中期业绩。
保发集团 公布中期业绩。
协同通信 公布中期业绩。
天大石油管材 公布中期业绩。
海升果汁 公布年度业绩。
14:00 中材股份 在中国举行股东特别大会。
8月1月（周一）
中电控股 公布中期业绩。
理文化工 公布中期业绩。
理文造纸 公布中期业绩。
卡宾 公布中期业绩。
11:00 新城发展 中期业绩发布会。
14:00 永晖控股 股东特别大会。
8月2日（周二）
公布6月份零售销售数字。
和记电讯香港 公布中期业绩。
希慎兴业 公布中期业绩。
华能国际电力股份 公布中期业绩。
理文手袋 公布中期业绩。
信义玻璃 公布中期业绩。
信义光能 公布中期业绩。
有线宽频 公布中期业绩。
12:00 周大福珠宝 股东周年大会。
8月3日（周三）
公布7月份日经PMI。
汇丰控股 公布中期业绩。
恒生银行 公布中期业绩。
渣打集团 公布中期业绩。
廖创兴企业 公布中期业绩。
时代地产 公布中期业绩。
生力啤 公布中期业绩。
越秀房产信托基金 公布中期业绩。
8月4日（周四）
宏利金融 公布中期业绩。
美高梅中国 公布中期业绩。
*国微技术 公布中期业绩。
*TOM集团 公布中期业绩。
8月5日（周五）
*东方海外 公布中期业绩。
*中国心连心化肥 公布中期业绩。
*华润水泥控股 公布中期业绩。
*亿胜生物科技 公布中期业绩。
16:30 大新银行 股东特别大会。
8月8日（周一）
龙光地产 公布中期业绩。
*中国核能科技 公布中期业绩。
11:00 北京建设 股东特别大会。
*8月9日（周二）
冠君产业信托 公布中期业绩。
白马户外媒体 公布中期业绩。
港铁公司 公布中期业绩。
台泥国际集团 公布中期业绩。
利邦 公布中期业绩。
统一企业中国 公布中期业绩。
精熙国际 公布中期业绩。
15:00 星美文化 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。