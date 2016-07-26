国际油市：油价脱离三个月低位，但人气仍偏空

交易员表示，油价走高在一定程度上是对上日大跌进行修正，也因为美元指数 下跌。

尽管油价小涨，但分析师称油市总体人气已转为偏空。

“当前对供应过剩的担忧，鼓励对冲基金出脱近期创纪录的多仓，与此同时，我们也看到投机性空仓相应增加，”ClipperData的Matt Smith在报告中表示。

最近几周对冲基金一直在出脱原油期货和期权的多仓，给油价带来下行压力。

现在，出脱原有多仓的操作正在被建立空仓所取代。

截至7月19日当周，对冲基金和其他货币基金将布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)期货及期权净多仓减少了3,100万桶至4.53亿桶。(完)

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