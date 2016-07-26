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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 10:01 BJT

标题新闻：菲律宾5月进口同比增39.3%创1994年来最大升幅，贸易逆差为20.2亿美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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