日本股市：日经指数早盘触及一周半低点，因日圆在美联储会议前上涨

交易员表示，日本央行本周会议政策决定存在不确定性，使投资者倾向于避险。

“对直升机撒钱的预期消退，而日本央行可采取的行动也十分有限，”瑞穗证券首席策略师兼分析师Nobuhiko Kuramochi表示。

他说，央行可能会扩大债券购买计划，并进一步调降负利率，这可能会影响日圆走势。

“另一方面，也有一些积极的因素，如政府有望祭出大规模财政刺激举措，但具体规模可能不会很快获知，所以市场或许会在一段时间内保持谨慎，”Kuramochi说。

金融类股下挫。野村控股 跌3.1%，三菱日联金融集团(MUFG) 下滑2.7%，瑞穗金融集团 跌1.8%。

建筑设备制造类股表现逊于大盘，此前全球最大的重型设备制造商卡特彼勒 表示，在截至6月30日的三个月，全球机械零售销售下滑12%，并且公司所有核心市场的重型机械需求仍低迷 。