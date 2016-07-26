日本股市：日经指数早盘触及一周半低点，因日圆在美联储会议前上涨

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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交易员表示，日本央行本周会议政策决定存在不确定性，使投资者倾向于避险。
“对直升机撒钱的预期消退，而日本央行可采取的行动也十分有限，”瑞穗证券首席策略师兼分析师Nobuhiko Kuramochi表示。
他说，央行可能会扩大债券购买计划，并进一步调降负利率，这可能会影响日圆走势。
“另一方面，也有一些积极的因素，如政府有望祭出大规模财政刺激举措，但具体规模可能不会很快获知，所以市场或许会在一段时间内保持谨慎，”Kuramochi说。
金融类股下挫。野村控股 跌3.1%，三菱日联金融集团(MUFG) 下滑2.7%，瑞穗金融集团 跌1.8%。
建筑设备制造类股表现逊于大盘，此前全球最大的重型设备制造商卡特彼勒 表示，在截至6月30日的三个月，全球机械零售销售下滑12%，并且公司所有核心市场的重型机械需求仍低迷 。
东证股价指数 跌1.3%至1,308.69点，JPX-日经400指数 跌1.3%至11,767.95点。(完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完