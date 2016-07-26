《路透晚报》--7月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：下半年下行压力仍较大，宏观调控两难和多难问题或增加--新华

新华发表“年中经济观察”称，尽管中国经济上半年取得6.7%的中高速增长，但经济稳定发展的基础尚不牢固，调整阵痛还在持续，下半年下行压力依然较大，宏观调控的两难和多难问题或将有所增加。

--中国能源：重点地区和城市需完善细化煤炭消费减量替代工作方案--发改委

中国国家发改委发布通知称，重点地区和城市要进一步严格煤炭消费量控制，完善和细化煤炭消费减量替代工作方案，确保完成2016年和2013-2017年煤炭消费减量替代目标。

--中国经济：需求走稳支持基本态势向好，今年预计增长7%左右--专家

中国国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群表示，在需求走稳支持下，中国经济增长今年将是一个稳中向好的基本态势，预计全年增长应该在7%左右。

--中国经济：加快PPP条例起草工作，鼓励社会资本大胆投资--财政部副部长

中国财政部副部长史耀斌表示，政府和社会资本合作项目（PPP）既是公共服务供给机制的重大创新，也是当前形势下拉动民间投资和经济增长的重要举措之一，要加快PPP条例起草相关工作，鼓励社会资本大胆投资。

--香港数据：6月出口按年跌幅扩至1%，惟第二季跌幅较第一季明显收窄

香港政府统计处公布，6月香港出口货值按年跌幅再度扩大至1%，连续第14个月下滑，惟第二季跌幅较第一季明显收窄。

--中国社会：今年以来灾害造成1,074人死亡，直接经济损失2,983亿元--民政部

中国民政部称，截止周二9时，各类灾害共造成全国1.37亿人次受灾，1,074人死亡，270人失踪；40万间房屋倒塌，225万间不同程度损坏，直接经济损失2,983亿元人民币。

【金融】

--中国央行：加强规范区域金融改革试点，合理把控新增试点节奏--副行长

中国央行副行长陈雨露日前称，央行将进一步加强和规范区域金融改革试点工作，注重推动改革举措的落地生根，合理把控新增试点的布局和节奏。

--中国保险：变更注册资本及股东需对资金来源、关联关系等预披露--保监会

中国保监会称，要求保险公司变更注册资本和股东的，应当在其官方网站及中国保险行业协会网站对资金来源、关联关系等信息进行预披露。

--中国金融：6月末银行业金融机构总资产同比增15.6%--银监会

中国银监会数据显示，截至6月末，银行业金融机构总资产约为212.3万亿元人民币，较上年同期增长15.6%；总负债为196.2万亿元，同比增长15.1%。

--中国金融：国开行6月末不良贷款率0.83%，继续推进棚户区改造--董事长

-国家开发银行董事长胡怀邦表示，截至6月末，该行不良贷款率为0.83%，连续45个季度控制在1%以内；资产总额达13.5万亿元人民币。

--中国金融：直销银行剥离成法人机构可能需要国务院特批--报载

上海证券报报导称，已有多个银行直销银行向银监会申请成为首批试点法人机构，但由于直银行是新事物，无先例可循，因此试点成为独立法人机构不仅需要银监会首肯，可能还需国务院特批。

--中国证券：风控新规实施在即，券商资管将收缩通道业务规模--报载

上海证券报报导，修订后的《证券公司风险控制指标管理办法》实施在即，再加上外部风险呈现高企态势，券商未来将收缩以投向非标资产为主的非主动型券商定向资管计划（俗称通道业务）的规模。

--中国金融：通联支付、银联商务严重违规，处以罚款逾3,700万元--央行

中国人民银行宣布，对通联支付网络服务股份有限公司、银联商务有限公司两家公司的违法违规行为，将依法没收违法所得合计逾900万元人民币，处以罚款逾3,700万元；并对其总公司及分公司相关责任人给予警告并处罚款。

--中国金融：银行应探索环境风险压力测试，引导更多资源配置绿色产业--专家

中国金融时报援引央行研究局首席经济学家马骏称，由于银行仍然是中国金融业最主要的组成部分，也是对环境因素风险敞口最大的金融部门，中国的银行应该率先探索环境风险的压力测试，从而引导金融机构更多向绿色产业配置资源。而G20国家有必要推动跨境绿色债券投资。

--两岸金融：台湾银行业第二季大陆曝险1.6兆台币，占净值比三降至0.52倍

台湾金融监督管理委员会公布，2016年第二季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)6,003.02亿台币，占净值比重再走低至0.52倍，曝险金额及占净值比重同为连三季走降。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,300亿元七天逆回购，单日净投放700亿元

中国央行公开市场今日进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率为2.25%；据此计算，单日将净投放700亿元。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.1246%，20年3.5345%--业内人士

中国国家开发银行上午招标发行的10年和20年增发债，中标收益率分别为3.1246%和3.5345%，此前市场预测均值为3.13%和3.56%；两期债对应投标倍数为4.38倍和7.39倍。

--中国债市动态：国债期货反弹现券波动不大，国开新债招标稳中向好

中国银行间债市资金面未明显放松，现券既未重现上日开盘的过重卖压，也未跟随国债期货反弹明显走强，早盘收益率整体变化不大；新债发行方面，国开行上午招标的五期增发债，中标结果稳中向好。

--中国货币市场：资金续紧短期限供给不多，非银机构压力较明显

中国银行间市场早盘资金面仍略偏紧，结构性矛盾较为突出，融入需求以隔夜、七天为主，但融出方倾向14天以上期限；分机构来看，银行压力相对尚可，而非银机构融资难度较大。

--《焦点》低利率时代国际投资者渴求收益，中国地方债逐渐进入视线

中国地方政府发行的债券源源不断涌入国际市场，畸高的杠杆率、孱弱的现金流以及想当然的政府担保，这些或将让贸然涉足此类债券的外国投资者受到一次有益的教训。

--路透专访：台湾发债大户台电今年将不发公司债，为10年来首次--发言人

台湾发债大户--台湾电力公司表示，今年将不发行公司债，为10年来首次，因公司目前仍获利暂无发债需求，且央行尚处降息循环未来发债成本会更低；若有资金需求，会采短期借款、银行长期借款来支应。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘窄幅整理，大行态度坚决短期汇价料持稳

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价窄幅整理，中间价则小幅调升。交易员称，近期人民币汇价和篮子货币的关联性已经不强，偏离了市场预期。大行维稳态度坚决，短期人民币料持稳。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，全球离岸人民币指数略降

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.04%至95.32；SDR篮子指数微跌至96.04，BIS篮子指数微升至96.22。

--中国外汇：境外金融机构在银行间市场期权和掉期平盘亦需交纳风险准备金

中国外汇交易中心（CFETS）最新发文，继续完善境外金融机构进入银行间外汇市场开展人民币购售业务宏观审慎管理，除了之前规定境外金融机构远期购汇平盘需要交纳外汇风险准备金之外，还补充规定指出相关期权、掉期等业务，也需交纳风险准备金。

【证券/行业】

--中国经济：上半年全国煤炭去产能7,227万吨，仅完成全年目标29%--新华

新华社报导，今年上半年全国17个地区和有关中央企业启动了煤炭关闭退出工作，共退出产能7,227万吨，但仅完成全年2.5亿吨目标任务的29%。

河北省今年计划压减炼铁产能1,726万吨、炼钢1,422万吨，总计3,148万吨的钢铁去产能规模是去年实际减产的一倍多，化解过剩产能力度与去年相比明显加大。

--中国企业：华为上半年全球智能手机发货量6,050万部，同比增25%

中国华为技术有限公司表示，今年上半年其全球智能手机发货量6,050万部，较上年同期增长25%；上半年消费者业务收入为774亿元人民币(115.9亿美元)，同比增长41%，受高端智能手机销售强劲之助。

--中国贸易：冶金矿山企业拟对进口铁矿石提出反倾销调查申请--冶金矿山协会

中国冶金矿山企业协会称，国内大中型冶金矿山企业拟联合对进口铁矿石产品提出反倾销调查申请，因国际主流矿山大量、低价向中国出口铁矿石，存在明显的倾销行为，已经并将继续对国内铁矿产业形成实质性损害，如果不及时采取反倾销措施，将严重影响资源战略安全。

--中国黄金：上半年产量同比增长0.16%，消费量减少7.68%--上证报

中国证券网援引中国黄金协会称，中国上半年黄金产量同比增长0.16%至229.102吨，黄金消费量同比减少7.68%至528.52吨。

--中国能源：6月末商业原油库存环比增长0.5%--新华OGP

新华OGP称，中国6月末商业原油库存环比增长0.5%，6月末成品油库存环比下降2.9%。

--企业并购：优美科、中化国际料竞购道达尔旗下安美特--消息人士

知情人士透露，化工集团优美科(Umicore)以及中化国际(Sinochem)也对法国石油巨头道达尔(Total)正在出售的主营表面处理和金属电镀的德国公司安美特(Atotech)很感兴趣。

--中港个股：民生银行股东南方希望近日减持该行约6,523.4万股A股

在泛海系大举增持中国股份制银行--民生银行股权后，该行另一股东南方希望实业公司近日却在二级市场减持约6,523.4万股A股，大致估算，其套现金额约6亿元人民币。

--香港个股：证监会就新奥前高层人员涉及中国燃气股份内幕交易展开研讯

香港证监会称，在市场失当行为审裁处对新奥能源前执行董事、首席财务官兼公司秘书郑则锷展开研讯程序，因后者涉嫌就中国燃气的股份进行内幕交易。

--香港个股：阿里巴巴影业设立20亿元人民币投资基金，投资影视行业公司

中国阿里巴巴集团旗下阿里巴巴影业集团宣布，与海南阿里巴巴影业投资管理有限公司及芜湖歌斐资产管理有限公司等设立一项投资基金，将投资于在电影及电视娱乐行业价值链上的公司，基金目标资本承担总额为20亿元人民币。

--《市场热谈》雅虎该如何处置阿里巴巴及雅虎日本持股才是上策？

在威瑞森通讯(Verizon Communications)收购雅虎核心网络资产之后，雅虎股东所能做的，也就是猜猜公司能以多快速度变现其在阿里巴巴和雅虎日本的持股了。投资者将希望雅虎迅速出售上述股份，不过多年来，雅虎一直在寻找一条让投资获益但又不致产生大额税金的致富之路，却未能成功。周一雅虎拒绝就上述股份的潜在处置方式置评。 (完) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)