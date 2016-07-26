台湾债市：指标10年公债殖利率早盘续扬，央行连两日引导隔拆利率开高

市场关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二起召开为期两天的利率会议，并将于台北时间周四凌晨会有最新结果。市场普遍预估此次将维持利率不变，但仍旧企图从中寻找美国升息步调的线索。另日本央行周四起也召开为期两日的货币政策会议，周五宣布利率决定。