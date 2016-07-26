台湾债市：指标10年公债殖利率早盘续扬，央行连两日引导隔拆利率开高

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透台北7月26日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周二早盘续扬。交易员称，由于央行连两日引导银行间隔夜拆款利率微开高，及美国FOMC利率决议公布前，短多获利卖压增温，此皆带动105/4殖利率盘初微幅探高。
他们表示，尽管美国指标10年公债亚洲盘开低走低，但因台湾10年新券将于8月中旬展开发行前交易，市场担心换券压力将逐步显现，且央行连日引导隔拆利率开盘价微扬至0.178%，令台债主流券殖利率早盘区间偏扬整理。
〞现在10年券105/4殖利率有点欲下不易的感觉，五年以下券种交投反而变热。〞一位外商银行资深交易员说。
市场关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二起召开为期两天的利率会议，并将于台北时间周四凌晨会有最新结果。市场普遍预估此次将维持利率不变，但仍旧企图从中寻找美国升息步调的线索。另日本央行周四起也召开为期两日的货币政策会议，周五宣布利率决定。
台湾银行间隔夜拆款利率 周二开在0.178%；上交易日开在0.177%、加权平均利率则收在0.178%。此为台湾央行连续第二天引导银行间隔拆利率走高，调整幅度共0.3基点。
美国最新在周一进行的两年期公债标售遇冷，需求创2008年12月以来最低，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将召开政策会议，投资者推迟买入。指标10年期公债 收益率收在1.573%，周五收在1.568%。
本地时间10:14时，105/4殖利率走扬0.69基点至0.6720%，成交75亿台币；105/8R殖利率升0.16基点至0.5086%，成交12亿台币；台股加权指数 则下跌0.18%。
交易员预估，今日105/4、105/8R殖利率主要交投区间料分别在0.66-0.68%、0.50-0.51%。
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完