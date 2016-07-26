台湾汇市：台币兑美元早盘小贬，外资和股利汇出惟出口商大举抛汇

路透台北7月26日 - 台币兑美元 周二早盘小贬。交易员指出，受外资和股利汇出及美元走强影响，早盘台币延续近日趋贬走势，盘初一度急贬至32.197的低价，但随即吸引出口商进场大举抛汇，使台币获支撑。

他们表示，早盘亚股普遍下跌、外资进场买美元汇出，台币盘初直接掼破32.150市场预估的短线支撑区，让近日等待台币回贬的出口商欣喜若狂，纷纷进场大砍美元，台币陷区间狭幅整理。

〞出口商看到台币跌到32.180附近都出来了，今天就看外资和出口商谁的力道比较大。〞一位大型银行交易员说。

他说，从早盘美元买单大都集中在两家大型外资保管行来看，预估这波外银买汇主要还应在支应股利汇出，但盘中亦见外资汇出零星的美元买盘；而早盘开低的台股随后则拉升至平盘附近呈小涨小跌走势，〞股市如果能够止跌走稳，应该可以吸引外资汇入，并抵销股利汇出的力道。〞

他们并指出，早盘出口商美元卖单相当大，但外资保管行买汇力道也不弱，台币再度陷入出口商与外资两股力道锯战，短线观察重点在外资与出口商哪一股力量比较大。

另一大型外汇银行交易员亦称，美元走强、外资汇出使台币开低，但出口商进场大举抛汇，且倒出来的美元量很大，也让台币贬不太下去。

本地时间10:33，韩元兑美元 报1,138.7，上日收在1,137.0；台股加权指数 则跌0.18%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.089/32.112，上日收在32.135。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.120-32.200

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