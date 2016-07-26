韩国金融市场：韩元早盘因全球油价下跌而走低，韩股小涨

3年期公债9月期货 涨0.04点至111.12。 0203GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,139.4 1,137.0 日圆/韩元 10.8782/43 10.7843 韩国公债期货 * 111.12 111.08 韩国综合股价指数 2,015.47 2,012.32 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 许娜/王颖；审校 张涛/蔡美珍/张若琪)