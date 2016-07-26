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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 10:37 BJT

台湾股市：盘中走软，电子和金融类股均下跌

路透台北7月26日 - 台湾股市周二盘中下跌，交投审慎，电子类股和金融类股均跌。

0216 GMT，加权股价指数 跌0.2%至8,974.56点，自周一盘中所及的逾一年高位回落。

台股周一收在8,991.67点。

电子类指数 跌0.1%，金融保险业指数 跌0.3%。

鸿海 跌0.2%，国泰金 跌0.4%。(完)

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